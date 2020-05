Realme Watch è ufficiale ed è un best-buy a 54,99 €

Non solo Realme X3 SuperZoom (clicca qui per saperne di più): il produttore cinese oggi ha presentato anche Realme Watch, il suo primo smartwatch che si distingue per un rapporto qualità-prezzo davvero interessante. Un best-buy in piena regola, andiamo a scoprire perchè.

Realme Watch si presenta con un display a colori da 1.4 pollici (3.5 cm) con protezione Gorilla Glass 2.5 Edge. Di serie saranno fornite 12 watch face per personalizzare il quadrante ma, come annunciato dalla stessa azienda, nelle prossime settimane, tramite aggiornamenti via OTA, ne arriveranno altre 10.

C’è la certificazione IP68 ma tra le attività fisiche supportate non c’è il nuoto: da quel punto di vista, comunque, la scelta sarà piuttosto ampia (anche yoga e ping pong). Il sensore per il battito cardiaco andrà a fornire diversi dati, tra cui anche il livello di ossigenazione del sangue. L’accuratezza del sensore è poi garantita dal riconoscimento di 10 diverse tonalità della pelle. Lo smartwatch avvisa poi l’utente, con un’apposita notifica, un’eventuale anomalia cardiaca.

Le notifiche arriveranno anche dai social network più usati, ricorderanno anche la necessità di idratarsi e altre raccomandazioni che riguardano salute e benessere. Occhio anche alla funzionalità Camera Remote che consentirà di utilizzare la fotocamera dello smartphone associato tramite Realme Watch. Il tutto, ovviamente, col contorno degli strumenti ormai “classici” per gli indossabili sul mercato (contapassi, calorie bruciate, meteo ecc).

Realme Watch sarà disponibile alla vendita in Italia dal 23 giugno a 54,99 euro e con 4 colorazioni differenti per i cinturini. Dal 16 giugno sarà però disponibile a 49,99 euro per i primi 100 utenti sul sito ufficiale dell’azienda.