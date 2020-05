Realme 6s è ufficiale: quad-cam posteriore e display col buco a 199 euro

Durante l’evento che si è tenuto questa mattina e durante il quale sono stati presentati Realme X3 SuperZoom e Realme Watch (clicca qui e qui per conoscerli meglio), l’azienda cinese ha rimpolpato anche la propria lineup nella fascia bassa del mercato. Conosciamo meglio le specifiche di Realme 6s.

Lo smartphone arriva con un display LCD con diagonale da 6.5 pollici e risoluzione in Full HD+; occhio sia alla frequenza d’aggiornamento a 90 Hz sia alla presenza di un foro, in alto a sinistra, che ospita la fotocamera anteriore da 16 MP. E’ una soluzione che ha consentito di raggiungere un rapporto screen to body pari al 90,5%, grazie ovviamente anche al buon lavoro sul fronte ottimizzazione delle cornici frontali.

Sotto il cofano trova spazio un Helio G90T di MediaTek, coadiuvato da 4 GB di RAM e 64 GB (espandibili e di tipo UFS 2.1) di storage interno. Sulla scocca posteriore di Realme 6s è poi situata una quadrupla fotocamera così composta: sensore principale da 48 MP, grandangolare da 8 MP con angolo di visione da 119 gradi, macro e rilevatore di profondità da 2 MP.

Convince anche la batteria, sia per la capienza (4.300 mAh) che per il supporto alla ricarica rapida a 30 W. Da segnalare Android 10 (con Realme UI) e il sensore per le impronte digitali piazzato sul lato.

Realme 6s sarà in vendita dal 2 giugno in “Eclipse Black” a 199 euro.