Realme X3 SuperZoom è ufficiale: indovinate qual è il suo punto di forza…

Qualche minuto fa è stato ufficializzato Realme X3 SuperZoom, smartphone di fascia medio-alta che punta con decisione al comparto fotografico pur senza trascurare il resto dell’hardware, di ottima fattura. Insomma, si tratta di un device da tenere d’occhio, considerate alcune peculiarità che lo rendono particolarmente interessante per gli amanti della fotografica.

Un camera-phone a tutti gli effetti, quindi, ma che per cominciare può vantare un display di tutto rispetto, un IPS LCD con diagonale da 6.6″ in Full HD+ e refresh rate, udite udite, a 120 Hz. Il sensore per le impronte digitali è integrato sul frame laterale, mentre nel foro “allargato”, in alto a sinistra, sono presenti due fotocamere anteriori da 32 MP (wide-angle Sony IMX616) e 8 MP (ultra-grandangolare con angolo di visione da 108 gradi).

A bordo di Realme X3 SuperZoom c’è lo Snapdragon 855+, accompagnato da ben 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno (UFS 3.0); il SoC può contare poi sull’apporto delle funzionalità Host Performance Booster (HPB) e Turbo Write. Bene anche la batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W (Dart 3.0, 0-100% in 55 minuti); c’è Android 10 out of the box con personalizzazione Realme UI.

Ed ora il punto forte di Realme X3 SuperZoom, la fotocamera. Sul retro sono posizionati quattro sensori, ecco la configurazione: principale da 64 MP (Samsung ISOCELL GW1), grandangolare da 8 MP (115°), macro da 2 MP e telescopico da 8 MP. Quest’ultimo vanta uno zoom ottico 5x e digitale 60x e la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Il tutto è reso ancora più interessante dall’ottimizzazione software: debutta la Starry Mode (per fotografare le stelle), c’ una nuova Nightscape Pro Mode e per gli appassionati sarà utile anche la Tripod Mode. Insomma, ci sarà da divertirsi.

Realme X3 SuperZoom sarà disponibile alla vendita nelle colorazioni Arctic White e Glacier Blue, anche in Italia, dal 2 giugno, i pre-ordini cominciano oggi: costerà 499,99 euro nella configurazione da 12+256 GB.