Realme Buds Air Neo ufficiali: prezzo e specifiche dei nuovi true wireless

Nella giornata di ieri Realme ha presentato una serie di nuovi prodotti (clicca qui per saperne di più) tra i quali anche i nuovi auricolari true-wireless economici: si chiamano Realme Buds Air Neo e, proprio come anticipato dai rumors delle scorse settimane, vantano un rapporto qualità-prezzo davvero interessante.

Realme Buds Air Neo per cominciare vantano un buonissimo hardware: i due driver da 13 mm saranno in grado di garantire un’ottima qualità audio, senza dimenticare il chip audio True Wireless R1. Quest’ultimo garantirà il supporto al nuovo standard di connettività Bluetooth 5.0 e, soprattutto, ridurrà la latenza a 119,2 ms (un aspetto particolarmente importante per gli appassionati di gaming). Vantano la funzionalità Google Fast Pair (accoppiamento coi device Android praticamente istantaneo) e pesano soltanto 4,1 grammi.

Detto ciò, le Realme Buds Air Neo si caratterizzano anche per altri dettagli: ci sono le gesture per interagire con Google Assistant, rispondere alle telefonate e controllare la riproduzione multimediale, mentre l’autonomia dichiarata è di 3 ore per l’ascolto audio, di un’ora e mezza per le chiamate e di 17 ore complessive tenendo in considerazione la capacità del case di ricarica wireless.

Le Realme Buds Air Neo arrivano sul mercato nelle colorazioni verde, rossa e bianco e saranno disponibili alla vendita dal 23 giugno a 39,99 euro. I primi 100 che riusciranno ad acquistarle sul sito web ufficiale di Realme dal 16 giugno, le potranno avere a 35,99 euro.