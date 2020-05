Spotify elimina il limite di 10mila brani offline per gli utenti Premium

Se siete tra gli oltre 130 milioni di utenti Premium di Spotify, questa notizia vi riguarda: fino ad oggi la piattaforma di streaming musicale più celebre al mondo prevedeva un limite massimo di brani disponibili all’ascolto anche in modalità offline. Questo limite era fissato a 10mila canzoni per dispositivo, fino ad un massimo di 5 device differenti associati allo stesso account.

Ebbene, da oggi non ci sono più paletti: Spotify ha cancellato la limitazione stabilita ormai quasi due anni fa, rendendo quindi illimitata la libreria di elementi multimediali anche per chi vuole usufruirne senza una connessione internet attiva. E’ importante però sottolineare che il limite di 10mila brani resiste per le playlist e che quindi la novità riguarda solo le librerie personali.

Nel corso delle prossime settimane l’eliminazione di questi limiti sarà effettiva tramite un aggiornamento che verrà probabilmente effettuato lato server.

Si tratta peraltro di una notizia che va ad incastrarsi perfettamente con la nuova promozione, lanciata a metà mese e valida fino alla fine di giugno, che consentirà di usufruire dell’account Spotify Premium (anche Family, ovvero con sei account diversi ma registrati sotto un unico abbonamento) gratis per tre mesi. Clicca qui per ulteriori dettagli sull’iniziativa e per sapere come attivare l’offerta.