Spotify continua a crescere: 130 milioni di utenti paganti, 286 milioni i totali

Continua in modo esponenziale la crescita di Spotify: la celebre piattaforma di streaming musicale ha reso noti i dati relativi al primo trimestre del 2020 che, come noto, si è chiuso con l’esplosione della pandemia coronavirus e il conseguente lockdown in diversi paesi nel mondo.

Non è dato sapere quanto le ultime settimane abbiano influito sui risultati totali del trimestre che, in ogni modo, sono in netta crescita rispetto al Q4 del 2019: più nello specifico, Spotify è passata da 124 a 130 milioni di utenti con abbonamenti attivi, ovvero “paganti”, e da 271 a 286 milioni di ascoltatori totali. Numeri che si riflettono poi anche nella crescita sul piano dei ricavi, pari a 1.848 miliardi di euro e superiori alle previsioni degli analisti, ferme a 1.71 miliardi.

Insomma, grandi notizie per la celeberrima piattaforma, abile ad intercettare anche le nuove tendenze di ascolto registrate negli ultimi mesi. Il boom dei podcast è stato fragoroso e i dati in questo senso uniformi su tutti i servizi di streaming musicale.

Interessante rilevare anche come stiano cambiando i metodi di fruizione di Spotify: sono cresciuti del 50% gli accessi tramite console o smart tv, mentre diminuisce l’utilizzo tramite piattaforme web o con indossabili. Particolare, quest’ultimo, evidentemente legato alla necessità di restare a casa durante il lockdown.