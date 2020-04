Motorola Edge+, ecco come gli algoritmi Vidhance migliorano i video

Presentato la scorsa settimana, Motorola Edge+ ha catturato l’attenzione degli appassionati non soltanto per un prezzo davvero altissimo (1.199 euro) ma anche – logica conseguenza a dire il vero – per una scheda tecnica di ottimo livello.

Tra i punti di forza del recente top di gamma della casa alata c’è di certo il comparto fotografico, caratterizzato soprattutto da un sensore da 108 MP e da un supporto software mai così avanzato. A testimonianza di ciò, sono gli algoritmi Vidhance, forniti dalla società svedese Imint, che hanno fatto compiere un salto di qualità enorme soprattutto per quanto riguarda la registrazione dei video. Proprio l’azienda scandinava ha spiegato nel dettaglio le soluzioni in dotazione esclusiva su Motorola Edge+, andiamo a scoprirle.

Vidhance Video Stabilization con Active OIS, per cominciare, agisce combinando stabilizzazione ottica ed elettronica, andando non solo a ridurre al massimo le sfocature tipiche dei tremolii o dei movimenti della mano, ma anche ad avere risultati eccellenti in condizioni di scarsa luce. C’è poi la Vidhance Horizon Correction che va a livellare l’orizzonte quando si elabora il video, mentre la Dynamic Blur Reduction agisce, come facilmente intuibile, sulla riduzione del blur.

Infine, da segnalare anche il Field of View Correction, algoritmo che invece entra in scena quando viene usato lo zoom di Motorola Edge+, evitando i classici artefatti visivi.