Spotify Premium (anche Family) gratis per tre mesi: ecco come averlo

Il primo trimestre di questo 2020 ha fatto segnare dati estremamente confortanti per Spotify (ne abbiamo parlato in modo più approfondito in questo articolo): la celebre piattaforma di streaming musicale è riuscita a superare quota 130 milioni di abbonati (utenti paganti) e a raggiungere i 286 milioni di utenti totali.

Numeri da capogiro che di certo saranno ulteriormente rimpinguati grazie all’ultima iniziativa, ufficializzata da poche ore: l’iniziativa che prevede la prova dell’abbonamento Premium per tre mesi, fino ad oggi disponibile soltanto per account singoli o profili “studente”, è ora estesa anche al piano “Family”.

Per intenderci, l’abbonamento Premium Family costa 14.99 euro al mese e consente di registrare fino a 6 account differenti nello stesso piano (ognuno mantenendo la propria interfaccia), a patto che vivano sotto lo stesso tetto (vengono svolti controlli random sugli IP di connessione). Non è tutto: ricordiamo che l’abbonamento Premium su Spotify consente – tra le altre funzionalità – di ascoltare brani musicali senza interruzioni pubblicitarie e di scaricare musica in locale per usufruirne anche quando non si ha una connessione internet attiva.

Spotify Family Premium gratis per tre mesi dovrà essere attivato entro il 30 giugno da chi in passato non ha mai avuto un abbonamento Premium: al termine dei tre mesi di prova si passerà al pagamento standard di 14.99 euro ma in qualsiasi momento può essere annullata, facilmente, la sottoscrizione, continuando ad usufruire ovviamente del periodo gratuito.