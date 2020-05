Samsung Galaxy Note 20 si sbloccherà più velocemente

E’ ancora una volta Ross Young, numero uno di Display Chain Consultants, a rivelare particolari interessanti sul futuro Samsung Galaxy Note 20. Il prossimo top di gamma del colosso coreano, lo ricordiamo, sarà presentato come di consueto a metà agosto (con la versione Plus), per un arrivo sul mercato previsto per l’inizio di settembre.

Ebbene, la fonte in questione oggi ha anticipato quella che sarà la scelta sul fronte dei sensori biometrici: più in particolare fa riferimento alla seconda generazione del Qualcomm 3D Sonic Max, lettore per le impronte digitali che occuperà un’area molto più vasta rispetto al predecessore (è 17 volte più grande) e che potrà vantare una velocità di sblocco sensibilmente più elevata.

Non è l’unica informazione che fa trapelare Young: si parla infatti di batterie da 4.000 e 5.000 mAh sui due smartphone, capacità differenti ovviamente a causa delle dimensioni del display. Samsung Galaxy Note 20 è atteso con uno schermo da 6.42 pollici mentre il “fratello maggiore” toccherà i 6.87 pollici con la sua diagonale.

Spazio anche al foro sul display, situato al centro proprio come accaduto con la precedente generazione e con singola selfie-cam integrata, mentre tutta da confermare la voce sui 16 GB di memoria RAM (sarebbe una prima volta assoluta per uno smartphone).