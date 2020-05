Nokia 3.1, comincia l’aggiornamento ad Android 10

Continua il periodo particolarmente fertile in quanto ad aggiornamenti software in casa Nokia: l’ultimo in ordine di tempo a ricevere Android 10 è Nokia 3.1. Lo ha annunciato, come ormai da consuetudine, Juho Sarvikas – CPO di HMD Global – tramite il suo account Twitter.

Sarvikas ha evidenziato come il roll out coinvolga inizialmente 38 paesi: così come accaduto negli ultimi mesi, l’Italia non è tra questi. Vale però la pena sottolineare che la prima fase del rilascio verrà completata entro il 18 maggio e che in seguito verranno coinvolti altri mercati. Insomma, entro fine mese anche i Nokia 3.1 finiranno per ricevere il tanto atteso aggiornamento.

Ricordiamo che si tratterà del secondo major update per questo smartphone di fascia medio-bassa, lanciato ormai nel “lontano” ottobre 2018: poco più di un anno fa, infatti, arrivava Android Pie 9. Un doppio salto in avanti ovviamente facilitato dal fatto che a bordo dei Nokia sono installate versioni praticamente stock di Android.

Col nuovo update arriveranno quindi nuove gesture per la navigazione, controlli della privacy più approfonditi, miglioramenti nelle smart replies, la Focus Mode (che consente di stoppare app e notifiche quando c’è bisogno di concentrarsi) e la funzionalità Family Link.

