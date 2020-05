Google Pixel 4a, benchmark e primi riscontri sull’autonomia

Torniamo a parlare di Google Pixel 4a, il prossimo mid-range targato Mountain View che per molti avrebbe dovuto fare il suo debutto già il 22 maggio ma che in realtà potrebbe essere presentato soltanto ad inizio giugno. Ebbene, lo smartphone è stato nuovamente analizzato da tecnolikeplus che ha effettuato un nuovo benchmark e, soprattutto, realizzato un test sull’autonomia.

L’unità di Google Pixel 4a in mano alla fonte in questione ha totalizzato 2544 e 6730 punti su GeekBench (in single-core e multi-core) e 268971 punti su AnTuTu: valori tutto sommato in linea con lo Snapdragon 730G a bordo, accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno.

Il video in basso, invece, testimonia il battery-test che ha ottenuto buoni risultati. L’autonomia ha raggiunto fino a 5 ore di display attivo (uno stress test con più di un’ora per il gaming e 3 ore e 40 sui video), mentre un utilizzo normale arriva anche a 7 ore di display. Non male considerato che la batteria sarà da 3.080 mAh, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto sul piano dell’ottimizzazione software (ovviamente ci sarà Android 10 stock).

Vale la pena ricordare che Google Pixel 4a è atteso con un display OLED con diagonale da 5.83″ e risoluzione in Full HD+; la fotocamera posteriore sarà unica e da 12.2 MP.