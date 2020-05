Samsung Galaxy Note 9, in rilascio le patch di sicurezza di maggio

Aggiornamento in vista per Samsung Galaxy Note 9: il top di gamma di fine 2018 ha infatti cominciato a ricevere un nuovo pacchetto contenente le patch di sicurezza Android aggiornate al mese di maggio. Si tratta di fatto dello stesso update che abbiamo già visto sui flagship più recenti già a partire dalla fine di aprile e che soltanto ieri ha fatto capolino anche sui Galaxy S9.

Nello specifico parliamo della versione firmware N960FXXS5DTE2: mentre vi scriviamo i primi riscontri arrivano dalla Germania ma, come ormai da consuetudine, non passerà molto primo dell’arrivo anche in Italia (possiamo ipotizzare entro fine settimana).

Ricordiamo che anche in questo caso l’aggiornamento è basato su Android 10 ma con versione One UI 2.0: la 2.1, come ormai sembra certo pur in assenza di conferme ufficiali, sarà rilasciata anche per Samsung Galaxy Note 9, nella sua versione stabile, nel corso del mese di giugno. Con questo update vengono corrette anche le 19 vulnerabilità presenti nella sua personalizzazione e di cui Samsung ha parlato nel tradizionale bollettino di inizio mese.

Chi ha particolare fretta nell’aggiornare il proprio device può controllare manualmente la presenza del firmware, scegliendo “Scarica e Installa” nel caso in cui con “Aggiornamento Software”, nel menu Impostazioni, viene visualizzata la versione sopracitata.

