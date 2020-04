Prima immagine di HTC Desire 20 Pro: quad-cam posteriore e display forato

Comincia a prendere corpo HTC Desire 20 Pro, il prossimo smartphone dell’azienda taiwanese di cui si è cominciato a parlare nello scorso fine settimana (clicca qui per maggiori dettagli). Oggi è Evan Blass ad anticipare il design del medio-gamma, confermando le voci relative ad una sorta di “mix” tra OnePlus 8 e Xiaomi Mi 10.

Insomma, almeno sul piano estetico si parte da una buona base: spicca il display con cornici particolarmente ottimizzate, così come la presenza di un foro, nell’angolo in alto a sinistra, atto ad ospitare la fotocamera frontale. Sul retro, oltre al sensore per le impronte digitali e al logo HTC, da segnalare anche le quattro fotocamere, disposte in verticale e con flash LED posizionato a lato (come accade sul già citato Mi 10).

Peccato, però, che le buone notizie potrebbero finire qui. HTC Desire 20 Pro è già stato protagonista di un benchmark apparso su GeekBench, lasciando presagire una scheda tecnica di medio-basso livello: più in particolare sono le ipotesi di uno Snapdragon 660 a bordo a far calare le aspettative, con 6 GB di memoria RAM e Android 10 di serie ad accompagnarlo.

Difficile pensare ad una svolta immediata per il produttore con questo HTC Desire 20 Pro. La crisi profonda, e probabilmente irreversibile, che ha caratterizzato gli ultimi due anni non verrà alleviata granché da questa tipologia di device.