Samsung Galaxy Fold, nuovo aggiornamento con patch di maggio e miglioramenti alla fotocamera

Dopo la serie Galaxy S20 (ne abbiamo parlato ieri in questo articolo), Samsung comincia ad accelerare per quanto riguarda i consueti aggiornamenti mensili dedicati principalmente alla sicurezza: oggi tocca a Samsung Galaxy Fold, smartphone con display flessibile che con l’update in fase di rilascio riceve anche diversi miglioramenti alla fotocamera. Ma andiamo con ordine.

Cominciamo col segnalare la versione firmware in oggetto, ovvero la F900FXXU3BTDD. A bordo ci sono le patch di sicurezza Android aggiornate al mese di maggio (il Galaxy Fold è stato quindi preceduto solo dagli S20 e da Oppo Reno Z, anticipando anche i Google Pixel): è importante sottolineare che, almeno per il momento, sembrano coinvolti i modelli LTE del pieghevole, anche se non è complicato immaginare che nelle prossime ore toccherà anche alle versioni con supporto al 5G.

I miglioramenti alla fotocamera catturano ovviamente l’attenzione degli utenti che posseggono un Samsung Galaxy Fold. Più nello specifico vengono introdotte alcune funzionalità native sui recenti Galaxy S20. Ci riferiamo ad esempio alla possibilità di registrare video con risoluzione in 4K a 60 frame per secondo con la selfie-cam, alla funzionalità Single Take, ai filtri personalizzati, alla modalità Pro riservata ai video e alla feature Night Hyperlapse. Una serie di novità che di certo faranno compiere un salto di qualità corposo alla fotocamera del pieghevole la cui seconda generazione è prevista per il mese di agosto.