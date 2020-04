I Samsung Galaxy S20 cominciano a ricevere le patch di sicurezza di maggio

Oppo Reno Z ha anticipato tutti sul tempo (ne abbiamo parlato in questo articolo) ma non si può certo dire che Samsung stia a guardare, anzi: nelle ultime ore il produttore coreano ha avviato il roll out di un nuovo aggiornamento software per tutti i modelli della serie Samsung Galaxy S20, con a bordo le patch di sicurezza Android aggiornate al mese di maggio 2020. Insomma, anche stavolta vengono anticipati i Google Pixel.

Vale la pena ricordare che solo pochi giorni fa è stato reso disponibile un altro aggiornamento per risolvere alcuni gravi problemi al display. In ogni modo la situazione si è stabilizzata e il recente top di gamma può godersi le patch di maggio con largo anticipo.

Il roll out è partito in diversi paesi europei e, per una volta, anche l’Italia è coinvolta da subito coi modelli no-brand (per gli altri ci sarà da attendere qualche ora in più). La versione firmware è la G98xxXXS2ATD5, è disponibile via OTA ed ha un peso di poco più di 170 MB. Dando un’occhiata al changelog non vengono segnalate ulteriori novità oltre alle già citate patch di maggio.

