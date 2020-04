HTC ha un nuovo smartphone in sviluppo ed è peggio del previsto

HTC prepara il suo ennesimo tentativo di rilancio nel mercato smartphone con un nuovo dispositivo attualmente in sviluppo. Il progetto, che secondo i rumors sarà un mix tra la parte frontale di OnePlus 8 e il posteriore di Xiaomi Mi 10 per quanto riguarda il design, si chiamerà HTC Desire 20 Pro e presenterà specifiche tecniche tutt’altro che entusiasmanti.

Lo smartphone in questione, infatti, dovrebbe basarsi sul SoC Qualcomm Snapdragon 660, un chipset sicuramente buono per la fascia bassa ma che, di certo, non rappresenta la soluzione più recente in circolazione. A completare le specifiche tecniche dovrebbero esserci ben 6 GB di memoria RAM, il sistema operativo Android 10 ed un jack audio. Al momento, non si sono informazioni in merito al resto della scheda tecnica.

La scelta di optare per lo Snapdragon 660 e non per una soluzione più recente rischia di risultare il punto di partenza sbagliato per l’intero progetto, soprattutto se HTC fisserà un prezzo di vendita elevato. Ricordiamo, infatti, che gli smartphone con il più recente Snapdragon 665 sono acquistabili a partire da circa 150 Euro.

Maggiori dettagli sul nuovo smartphone di HTC dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul progetto.