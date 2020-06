Appuntamento al 16 giugno per conoscere HTC Desire 20 Pro

HTC ci riprova: nel pieno di una crisi che l’ha portata in pochi anni da uno dei maggiori player internazionali nel mercato smartphone a semplice comparsa, incapace di sfornare prodotti interessanti e capaci di contrastare i competitors cinesi, l’azienda taiwanese si appresta a lanciare HTC Desire 20 Pro.

Il dispositivo è stato già al centro di alcuni rumors nei giorni scorsi e ora conosciamo anche la data di lancio: oggi il produttore ha pubblicato il più classico dei “save the date” indicando martedì prossimo, 16 giugno, come data da segnare in rosso sul calendario.

Non si fa riferimento esplicito a HTC Desire 20 Pro ma ci sono pochi dubbi sul fatto che sarà proprio questo modello ad essere protagonista dell’evento in questione. I pochi indizi sul design, peraltro, confermano le immagini rivelate in anteprima da Evan Blass alcune settimane fa: si nota un foro nell’angolo in alto a sinistra del display e il modulo fotografico particolarmente allungato sul posteriore (dovrebbe contenere quattro sensori).

HTC Desire 20 Pro non sarà in ogni modo un top di gamma: arriverà con un display in Full HD+ (2.340 x 1.080 px) e uno Snapdragon 665 a bordo. Il SoC dell’azienda californiana è destinata a device di fascia media, è completato da una scheda grafica Adreno 610 e sarà supportato da 6 GB di memoria RAM.