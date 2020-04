Samsung Galaxy S20: avviato il rilascio globale dell’aggiornamento che risolve il bug del display verde

In queste ultime ore, Samsung ha avviato il rilascio globale dell’aggiornamento software che risolve il bug del display verde riscontrato da diversi possessori del top di gamma Samsung Galaxy S20 Ultra dopo l’aggiornamento di inizio mese che ha introdotto le patch di aprile 2020.

L’update in questione, come già emerso nei giorni scorsi, è in fase di rilascio anche per i Galaxy S20 e S20+ nonostante il bug dei display verdi sia stato riscontrato dai possessori della versione Ultra. Da notare che l’aggiornamento riguarda le versioni della famiglia S20 dotate del SoC Exynos, ovvero il chipset che troviamo sulle versioni europee dei top di gamma della casa coreana.

Molto probabilmente, già in queste ore il nuovo aggiornamento software per i Samsung Galaxy S20 dovrebbe essere pronto per il rilascio sulle varianti italiane degli smartphone. Ricordiamo, inoltre, che Samsung dovrebbe rilasciare nei giorni successivi anche un secondo update, questa volta contenente le patch di maggio e nuove ottimizzazioni.

Da segnalare, infine, che, come riporta Sammobile, ad oggi i problemi di ricarica lenta registrata da S20 Ultra non sono stati risolti, nonostante il nuovo aggiornamento in via distribuzione. Continaute a seguirci per tutte le novità e per i prossimi aggiornamenti in arrivo sulla gamma S20.