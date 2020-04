OnePlus 8 e 8 Pro: nuovo aggiornamento software disponibile, ecco le novità

OnePlus ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per i recentissimi OnePlus 8 e 8 Pro. L’update in questione va ad introdurre una serie di importanti ottimizzazione nel comparto software dei due smartphone con miglioramenti alla sensibilità del touch ai bordi e agli effetti del display. Da segnalare anche una serie di bug fix ed un miglioramento generalizzato della stabilità. Migliora anche la stabilità della connessione dati e della connessione Wi-Fi.

Tra le novità incluse nell’aggiornamento in corso di distribuzione si registra un’ottimizzazione per la Fotocamera con miglioramenti per l’accuratezza del bilanciamento del bianco e per l’autofocus in condizioni di scarsa illuminazione. Da notare anche un miglioramento per la fluidità e la stabilità dell’applicazione.

Ricordiamo che da pochissimi giorni i nuovi smartphone di OnePlus sono ordinabili in Italia con prezzi compresi tra 719 e 1019 Euro. Ecco tutte le versioni disponibili:

OnePlus 8 8+128 GB a 719 euro (colorazioni Onyx Black e Glacial Green)

(colorazioni Onyx Black e Glacial Green) OnePlus 8 12+256 GB a 819 euro (colorazioni Glacial Green e Interstellar Glow)

(colorazioni Glacial Green e Interstellar Glow) OnePlus 8 Pro 8+128 GB a 919 euro (unica colorazione Onyx Black)

(unica colorazione Onyx Black) OnePlus 8 Pro 12+256 GB a 1.019 euro (colorazioni Glacial Green e Ultramarine Blue)

Ecco, invece, i link per effettuare l’acquisto dei nuovi smartphone direttamente su Amazon con consegna in pochi giorni.