Samsung Galaxy S20 Ultra: in rilascio nuovo aggiornamento che risolve il bug del display verde

Con il rilascio dell’aggiornamento di inizio aprile, diversi possessori del Samsung Galaxy S20 Ultra, attuale top di gamma di casa Samsung, hanno iniziato a registrare un bug molto fastidioso con il display che tende al verde in diverse condizioni di utilizzo come, ad esempio, quando viene impostato il refresh rate a 120 Hz oppure la luminosità viene abbassata sotto al 25%.

Da oggi, a distanza di alcuni giorni dall’annuncio, è iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per il Samsung Galaxy S20 Ultra che va a risolvere il bug del display verde. Il nuovo update ha un peso di circa 150 MB ed è in distribuzione anche su Galaxy S20 e S20+ (probabilmente per prevenire ulteriori bug di questo tipo). Da notare che non ci dovrebbero essere altre novità per il firmware oltre al fix che va a risolvere il bug del display verde.

Il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S20 Ultra è in corso di rilascio e dovrebbe raggiungere le unità italiane del top di gamma della casa coreana nel giro di pochi giorni. Il bug del display verde, quindi, sarà risolto a brevissimo per tutti gli utenti del nostro Paese.

Ecco le migliori offerte per Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra.