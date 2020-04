Apple ignora la crisi del mercato smartphone e punta a produrre più di 200 milioni di iPhone

Nonostante il mercato smartphone si appresti ad entrare in un periodo di profonda crisi, con vendite in calo in tutti i principali mercati, secondo le ultime indiscrezioni Apple avrebbe fissato un target di produzione molto ambizioso per i suoi iPhone nel corso dei prossimi 12 mesi.

Tra aprile 2020 e marzo 2021, infatti, Apple punta a produrre un totale di 213 milioni di iPhone con una crescita del +4% rispetto ai dati di produzione dei precedenti 12 mesi. in sostanza, la casa di Cupertino fissa obiettivi di vendita molto ambiziosi e prevede un livello di produzione davvero molto alto, considerando soprattutto quella che sarà la realtà del mercato smartphone internazionale con la crisi economica alle porte a causa dell’emergenza Coronavirus.

I primi report confermano che più della metà degli iPhone che Apple prevede di produrre saranno le novità della gamma per il 2020 a partire dal nuovo iPhone SE 2020 presentato la scorsa settimana. Un contributo importante alla produzione lo daranno anche i nuovi iPhone 5G in arrivo sul mercato entro la fine del 2020, con qualche settimana di ritardo rispetto alle tempistiche tradizionali.

Ricordiamo, infine, che il nuovo iPhone SE 2020 è da pochi giorni disponibile in preordine direttamente su Amazon a partire da 499 Euro.