iPhone SE 2020: partono i preordini su Amazon, prezzi da 499 Euro

Presentato alcuni giorni fa, il nuovo iPhone SE 2020 è disponibile da oggi in preordine su Amazon Italia. Il nuovo entry level di casa Apple può essere ordinato oggi con le prime consegne che, attualmente, sono programmate per il prossimo 24 aprile per quasi tutte le varianti dello smartphone.

Il nuovo iPhone SE 2020 è disponibile sul mercato italiano in tre varianti. Il modello “base” ha 64 GB di storage e presenta un prezzo di 499 Euro. Probabilmente, potrebbe essere più conveniente puntare sul modello intermedio da 128 GB che costa 549 Euro. La versione top del nuovo iPhone SE 2020 ha 256 GB ed arriva sul mercato italiano con un prezzo di 669 Euro.

Da notare, inoltre, che i clienti interessati all’acquisto del nuovo iPhone SE 2020 potranno scegliere tra tre colorazioni (Bianco, Nero e PRODUCT(RED)). Per tutte e tre le colorazioni, in ogni caso, la parte frontale sarà nera. Per prenotare su Amazon il nuovo iPhone SE 2020 è possibile utilizzare questi link:

Ricordiamo che il nuovo entry level di Apple presenta l‘Apple A13 Bionic, il SoC montato anche dagli iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Il SoC, come confermano le informazioni trapelate in queste ore (e non rivelate ufficialmente da Apple) ha 3 GB di RAM e una batteria da appena 1821 mAh. A completare la scheda tecnica c’è una fotocamera posteriore singola ed il sensore di impronte digitali integrato nel tasto home.