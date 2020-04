Samsung Galaxy Note 20: le prime informazioni sulla scheda tecnica riguardano la batteria

Dopo il lancio dei Galaxy S20, in casa Samsung si accelerano i tempi per il debutto dei nuovi Samsung Galaxy Note 20, attesi sul mercato entro la fine dell’estate. La nuova famiglia Note 20 dovrebbe essere composta da almeno due varianti, Note 20 e Note 20+, confermando quindi lo stesso schema adottato con i Note 10.

In queste ore, arrivano le prime informazioni in merito alla scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy Note 20. Il modello “base” della gamma Note 20, infatti, dovrebbe presentare una batteria da 4.000 mAh, valore che coincide con quello della batteria del recente Galaxy S20 e che risulta decisamente maggiore rispetto alla batteria da 3.500 mAh del Note 10.

Rispetto al Note 10, il nuovo Samsung Galaxy Note 20 (che dovrebbe conservare dimensioni simili, con un display intorno ai 6.2-6.3 pollici) potrebbe contare su di un’autonomia decisamente superiore. Da notare, invece, che, per ora, non ci sono ancora conferme sulla batteria del Note 20+.

Il futuro top di gamma di Samsung dovrebbe presentare una batteria da 4.500 – 5.000 mAh. Difficilmente, Samsung presenterà una batteria con una capacità che non rientra in questa fascia. Maggiori dettagli sulla nuova gamma Note 20 arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.