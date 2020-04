Realme X2 Pro: il comparto fotografico non è il suo forte secondo Dxomark

Il Realme X2 Pro è stato uno degli smartphone più interessanti dello scorso anno ed ancora oggi, anche considerando il considerevole incremento dei prezzi registrato dai top di gamma 2020, rappresenta uno dei prodotti ideali per chi è in cerca di performance elevatissime ad un prezzo tutto sommato contenuto (il device viene stabilimene proposto a meno di 500 Euro su Amazon).

Nonostante le quattro fotocamere posteriori, il comparto fotografico non è il punto di forza del Realme X2 Pro. Lo smartphone ha ricevuto una sonora bocciatura da Dxomark che lo ha giudicato sensibilmente inferiore rispetto ai top di gamma dello scorso anno. Per il device, infatti, il punteggio complessivo ottenuto nella recensione di Dxomark è di 95.

Il Realme X2 Pro, ricordiamo, ha quattro camere posteriori con un sensore principale da 64 Megapixel, un sensore grandangolare da 8 Megapixel, un teleobiettivo da 13 Megapixel ed un sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo. Lo smartphone, per quanto in grado di garantire buone prestazioni fotografiche non può essere assolutamente paragonato con i top di gamma dello scorso anno, tutti ampiamente sopra ai 100 punti.

In ogni caso, per chi non guarda troppo al comparto fotografico, il Realme X2 Pro è sinonimo di prestazioni eccellente ad un prezzo decisamente conveniente. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6.5 pollici ed il SoC Snapdragon 855 supportato da un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di storage.