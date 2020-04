iPhone SE 2020: prime conferme su memoria RAM e capacità della batteria

Nella giornata di ieri c’è stato l’atteso debutto del nuovo iPhone SE 2020, nuovo entry level che va ad arricchire la gamma di smartphone di Apple. Lo smartphone, che sarà in vendita nei prossimi giorni, arriverà in Italia con un prezzo di partenza di 499 Euro (per la versione 64 GB).

Apple, come al solito, non ha rivelato tutte le informazioni sulla scheda tecnica del nuovo iPhone SE 2020. Grazie a quanto riporta la scheda prodotto del nuovo smartphone sul sito dell’operatore China Telecom, possiamo in ogni caso scoprire alcuni dettagli chiave del nuovo entry level di Apple.

Tra le specifiche, il nuovo iPhone SE 2020 potrà contare su 3 GB di memoria RAM e su di una batteria da 1.821 mAh (ovvero la stessa montata da iPhone 8 (che aveva 2 GB di RAM). Questi dati non sono ufficiali e non possono essere considerati attendibili al 100%. Si tratta, in ogni caso, di un’informazione importante per chi sta valutando l’acquisto del device.

Ricordiamo che il nuovo iPhone SE 2020 può contare sul SoC Apple A13 Bionic e su di un display da 4.7 pollici con risoluzione HD. Presente anche il tradizionale tasto Home centrale con sensore Touch ID integrato. Maggiori dettagli sul nuovo iPhone arriveranno nel corso dei prossimi giorni quando partiranno le vendite.