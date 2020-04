iPhone SE 2020 è ufficiale: specifiche, prezzi e data di uscita in Italia

Tutto come previsto. Dopo una lunghissima serie di rumors ed indiscrezioni, Apple ha svelato in via ufficiale il nuovo iPhone SE 2020, l’atteso entry level che raccoglie l’eredità del primo SE lanciato oramai quattro anni fa. Lo smartphone è una diretta evoluzione dei suoi predecessori iPhone 7/iPhone 8 ma propone una scheda tecnica aggiornata.

Il nuovo iPhone SE 2020 può contare, infatti, su di un display IPS LCD da 4.7 pollici di diagonale e risoluzione HD che viene affiancato dal SoC Apple A13 Bionic, lo stesso SoC utilizzato da iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Il SoC dovrebbe essere supportato da 3 GB di memoria RAM (come al solito, Apple non rivela alcuna informazione su questo componente). Per quanto riguarda la memoria interna, il nuovo iPhone SE 2020 sarà commercializzato in tre varianti con il modello base da 64 GB che verrà supportato dalla versione da 128 GB e da quella da 256 GB.

il comparto fotografico include una fotocamera posteriore singola da 12 Megapixel ed una fotocamera anteriore da 7 Megapixel. E’ presente il tasto Home centrale, con Touch ID integrato, e non c’è il Face ID. Lo smartphone ha la certificazione IP 67. Per quanto riguarda l’autonomia, Apple non dichiara la capacità della batteria ma specifica che il nuovo iPhone SE 2020 ha circa la stessa autonomia di iPhone 8.

Il nuovo iPhone SE 2020 sarà in vendita dal prossimo 24 aprile. Le colorazioni disponibili saranno Bianco, Nero e PRODUCT(RED). Ecco i prezzi: