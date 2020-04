Surface Go 2 ad un passo dal debutto, ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo tablet

Nel corso delle prossime settimane, oramai non ci sono quasi più dubbi, ci sarà l’atteso debutto del nuovo Surface Go 2, la seconda generazione del tablet Windows 10 di Microsoft, uno dei migliori tablet sul mercato, che sarà la nuova proposta entry level per la gamma Surface. Il nuovo tablet, in questi ultimi giorni, ha ricevuto diverse certificazioni internazionali con l’ultima conferma che è arrivata dall’ente di telecomunicazione tailandese oltre che dalla FCC americana.

Il nuovo Surface Go 2 sarà disponibile in due varianti, una con Intel Pentium 4425Y ed un’altra con Intel Core m3-8100Y. Nel primo caso, si tratta di un leggero upgrade rispetto alla CPU montata dall’attuale Surface Go mentre il Core m3 dovrebbe garantire un notevole passo in avanti prestazionale per il tablet di Microsoft.

Entrambe le varianti saranno disponibili sia con connettività Wi-Fi che con connettività Wi-Fi+LTE (bisognerà capire se queste varianti arriveranno entrambe in Italia). Il display dovrebbe continuare ad essere un’unità da 10 pollici mentre per quanto riguarda la dotazione di RAM e storage potrebbero essere eliminate le versioni da 4/64 GB.

Il nuovo tablet di Microsoft potrà essere abbinato all’immancabile ed essenziale tastiera-cover in grado di sfruttare al massimo le potenzialità del dispositivo come alternativa al notebook. Maggiori dettagli sul debutto del nuovo Go 2 arriveranno nei prossimi giorni.