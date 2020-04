Samsung Galaxy S20 Ultra: nuovo grave bug dopo l’ultimo aggiornamento software

Ancora problemi per il Samsung Galaxy S20 Ultra ed, in particolare, per la variante con SoC Exynos. Come confermato da diversi report degli utenti di Samsung Community, infatti, dopo l’aggiornamento software che ha introdotto le patch di aprile 2020, il top di gamma della casa coreana ha iniziato a manifestare un preoccupante bug al display.

Come evidente dalle foto allegate in testa all’articolo, il display di alcune unità di Samsung Galaxy S20 Ultra, dopo l’aggiornamento di aprile 2020, tende in modo evidente al verde. Tale problema si manifesta in diverse condizioni di utilizzo ed, in particolare, quando viene impostato il refresh rate a 120 Hz ed in condizioni di scarsa luminosità del pannello. Non ci sarebbero problemi quando il display è fissato a 60 Hz.

Al momento, il problema sembrerebbe riguardare esclusivamente la versione con SoC Exynos del nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra, ovvero la variante venduta anche in Italia. Tale versione, ricordiamo, è stata al centro di diverse critiche in questi giorni a causa di performance inferiori alle attese (ed alla controparte con Snapdragon 865), problemi di autonomia e surriscaldamento.

L’ultimo aggiornamento rilasciato da Samsung potrebbe aver aggravato ulteriormente i problemi introducendo anche questo evidente bug che rende il display verde in alcune condizioni d’uso.