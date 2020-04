Realme 6: subito in offerta per conquistare chi vuole spendere poco

Disponibile sul mercato italiano da poche settimane, il nuovo Realme 6 è già protagonista di una prima offerta su Amazon. Lo smartphone, nella variante con 4 GB di RAM e 64 GB di storage, è, infatti, acquistabile ad un prezzo di 209,99 Euro, con uno sconto di 20 Euro rispetto al suo prezzo di listino.

Sconto di 20 Euro anche per la variante da 4 GB di RAM e 128 GB di storage, che può essere acquistata a 249,99 Euro, e per la versione “top” con 8 GB di RAM e 128 GB di storage che può essere acquistata a 279,99 Euro. Le colorazioni disponibili sono due, Comet White e Comet Blue che, a loro volta, sono disponibili solo in alcune combinazioni di RAM e storage.

Ecco il link per sfruttare le offerte disponibili sul Realme 6:

Ricordiamo che il Realme 6 può contare su di un display LCD da 6.5 pollici con refresh rate di 90 Hz, risoluzione Full HD+ e foro per la camera anteriore e sull’ottimo SoC MediaTek G90T supportato da una batteria da 4.300 mAh. A completare le specifiche c’è spazio per una quadrupla fotocamera con sensore principale da 64 Megapixel supportato da un sensore grandangolare da 8 Megapixel e due sensori da 5 Megapixel, uno per le macro e uno per la profondità di campo.