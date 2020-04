Motorola Edge 5G: il nuovo mid-range confermato da un benchmark, debutto la prossima settimana?

Nel corso dell’evento in programma il prossimo 22 aprile che è stato annunciato nei giorni scorsi, Motorola dovrebbe presentare il nuovo top di gamma Motorola Edge+ 5G, smartphone che potrà contare su di un display da 6.7 pollici e sul SoC Qualcomm Snapdragon 865. Il flagship potrebbe non essere l’unico smartphone a debuttare nel corso dell’evento del 22 aprile.

Motorola, infatti, dovrebbe presentare anche il nuovo Motorola Edge 5G, mid-range 5G dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 765G. Lo smartphone in questione è stato avvistato in queste ore in un nuovo benchmark online che conferma la presenza di 6 GB di RAM a sostegno del SoC Snapdragon 765G, un chipset che ha dimostrato di poter garantire ottime prestazioni nella fascia medio-alta del mercato (oltre al supporto al 5G). Lo smartphone, naturalmente, arriverà con il sistema operativo Android 10.

Al momento, le informazioni sulla scheda tecnica del nuovo Motorola Edge 5G sono molto limitate. Il device dovrebbe presentare un display più piccolo rispetto a quello dell’Edge+ ma andrà a conservare i bordi laterali curvi e il foro per la camera anteriore. Nella zona posteriore potrebbero esserci 3 fotocamere invece che 4. Ulteriori aggiornamenti sul nuovo smartphone di Motorola arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutte le novità.