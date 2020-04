Motorola Edge+ 5G: il nuovo top di gamma sarà presentato il 22 aprile, ecco la scheda tecnica

Motorola si prepara a rientrare nel segmento di mercato degli smartphone top di gamma con il lancio del nuovo Motorola Edge+ 5G. Il progetto sarà svelato in via ufficiale il prossimo 22 aprile con le vendite che dovrebbero poi partire nel corso del successivo mese di maggio in diversi mercati internazionali. La conferma ufficiale sull’evento di presentazione è arrivata oggi dai canali social di Motorola.

Il nuovo Motorola Edge+ 5G potrà contare, secondo i rumors di queste settimane, su di un display OLED da 6.7 pollici di diagonale, con bordi curvi e foro per la camera anteriore, e sul SoC Snapdragon 865. In cantiere dovrebbe esserci anche un Motorola Edge 5G (senza il +) che presenterà lo Snapdragon 765.

A completare la scheda tecnica del Motorola Edge+ 5G troveremo almeno 8 GB di RAM e 128 GB di storage, una batteria da 5.000 mAh ed un comparto fotografico basato su di un sensore principale da 108 Megapixel. Lato software ci sarà Android 10 con poche personalizzazioni rispetto alla versione stock.

Maggiori dettagli, in particolare sul prezzo e sulla data di uscita, relativi al nuovo Motorola Edge+ 5G arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul top di gamma che debutterà il 22 aprile.