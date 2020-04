Samsung Galaxy S20 Ultra: ancora problemi per la variante con SoC Exynos

In Europa, l’attuale top di gamma di Samsung, il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra, viene commercializzato con il SoC Exynos 990, così come avviene con S20 e S20+. Solo in alcuni mercati internazionali, come gli USA, la nuova famiglia S20 può contare sullo Snapdragon 865 di Qualcomm.

Dopo i recenti aggiornamenti software, rilasciati per tentare di ottimizzare diversi aspetti dello smartphone, il Samsung Galaxy S20 Ultra con SoC Exynos continua a registrare problemi a partire da performance inferiori alle attese (ed alla controparte con Snapdragon 865) e da un’autonomia sotto alla media.

Da notare che, come confermano diverse segnalazioni, continuano i problemi con il comparto fotografico ed, in particolare, con l’autofocus nonostante il recente fix rilasciato dalla casa coreana. Tutti questi problemi riguardano in particolare il Samsung Galaxy S20 Ultra con SoC Exynos 990 mentre la versione con Snapdragon 865 sembra poter contare su di un’ottimizzazione migliore.

Ricordiamo che in rete è recentemente partita una petizione online per convincere Samsung a commercializzare i suoi top di gamma esclusivamente con SoC Snapdragon, abbandonando definitivamente gli Exynos. L’attuale Samsung Galaxy S20 Ultra costa oltre 1.000 Euro e sta deludendo molti utenti.

Per chi è in cerca di un top di gamma Samsung potrebbe, quindi, essere più conveniente puntare su Galaxy S20 e su S20+.