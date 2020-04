iPhone SE 2020: confermata la data di presentazione

Apple sembra aver deciso, finalmente, la data di presentazione del nuovo iPhone SE 2020 (o iPhone 9?), il nuovo entry level che andrà ad ampliare la gamma di smartphone della casa di Cupertino. Il nuovo smartphone verrà presentato nel corso di questa settimana, ovvero la 16° settimana dell’anno, stando al nuovo report Jon Prosser.

Le possibili date di presentazione sono due. La data più probabile è quella del 15 aprile, ovvero mercoledì prossimo, ma è possibile che Apple decida di anticipare la presentazione del suo nuovo iPhone SE 2020 a domani 14 aprile. Non ci sarà un evento di lancio ma, come avvenuto con iPad Pro 2020, il nuovo iPhone SE 2020 verrà svelato direttamente online.

Per quanto riguarda la data di uscita, i preordini dovrebbero partire già questa settimana con le prime consegne previste per fine mese di aprile. Al momento, non c’è ancora una conferma definitiva sul prezzo che, per l’Europa, dovrebbe partire da 449-500 Euro per il modello base con 64 GB di storage.

Ricordiamo che il nuovo iPhone SE 2020 potrà contare su di un display da 4.7 pollici con risoluzione HD e sul tasto home con Touch ID integrato, andando a riprendere il design di iPhone 8. Sotto alla scocca ci sarà il SoC Apple A13 Bionic (lo stesso di iPhone 12) mentre il comparto fotografico includerà una camera posteriore singola.