Nokia 9.3 PureView sarà un camera-phone con 5 fotocamere e un grandangolo da record

HMD Global dovrebbe presentare nel corso del secondo semestre del 2020 il suo nuovo top di gamma, Nokia 9.3 PureView. Lo smartphone potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 e sul supporto 5G e punterà al titolo di “miglior camera-phone” sul mercato grazie ad un nuovo sistema a 5 fotocamere posteriori.

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo Nokia 9.3 PureView presenterà un sensore principale da 64 Megapixel con OIS. Si tratterà dello stesso sensore già montato dal Nokia 8.3 5G presentato poche settimane fa. Tale sensore sarà affiancato da un sensore grandangolare da record in quanto caratterizzato da ben 108 Megapixel.

Al momento, non ci sono informazioni sugli altri tre sensori che caratterizzeranno il sistema a 5 fotocamere posteriori del Nokia 9.3 PureView. Lo smartphone, di certo, potrà contare su di un teleobiettivo in grado di sfidare ad armi pari le soluzioni proposte da altri top di gamma e, probabilmente, su di un sensore per le macro.

Il debutto del nuovo Nokia 9.3 PureView (che sarà affiancato dal mid-range Nokia 7.3) è fissato per il terzo trimestre del 2020, tra il mese di agosto e il mese di settembre. Lo smartphone sarà poi commercializzato nel corso del prossimo autunno. Maggiori dettagli sulle specifiche tecniche arriveranno, di certo, nelle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul progetto.