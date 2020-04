Honor 9X Pro arriva in Italia con un ottimo prezzo ma senza servizi Google

Honor avvia le vendite in Italia del nuovo Honor 9X Pro, nuovo mid-range senza servizi Google ma con i nuovi Huawei Mobile Services e lo store App Gallery. Lo smartphone, presentato in Cina lo scorso anno, arriva in Italia con un prezzo di lancio di 249,99 Euro ma, solo sino al 17 aprile, sarà possibile acquistare il device ad appena 199,99 Euro. La promozione è valida per chi acquista lo smartphone dallo store ufficiale Honor.

Il nuovo Honor 9X Pro può contare su di un display da 6.59 pollici con risoluzione Full HD+. Da notare, inoltre, la presenza di una fotocamera anteriore “pop-up” che permette di avere un display senza cornici, notch o foro. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è l’ottimo SoC Kirin 810 che viene supportato da 6 GB di memoria RAM e ben 256 GB di storage UFS 2.1.

La scheda tecnica del nuovo Honor 9X Pro si completa con una tripla fotocamera posteriore (sensore principale da 48 Megapixel, sensore grandangolare e sensore di profondità), una batteria da 4.000 mAh, un sensore di impronte digitali laterale, supporto Dual SIM e chip NFC. Lato software troviamo Android Pie 9.0 con EMUI 9.1 con futuro aggiornamento ad Android 10.

Come sottolineato in apertura, lo smartphone non ha i servizi Google ma i nuovi HMS e App Gallery come store.