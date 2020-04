Huawei: i nuovi Nova 7 saranno presentati la prossima settimana, ecco i primi dettagli

Appuntamento fissato per il 23 aprile per il debutto dei nuovi Huawei Nova 7, nuova gamma di smartphone che sarà disponibile in Cina entro la fine del mese di aprile e che sarà costituita da tre diversi modelli (Nova7, Nova 7 Pro e Nova 7 SE). La nuova linea di dispositivi, o almeno uno di questi, potrebbe arrivare in Europa (naturalmente senza servizi Google) nel corso dei prossimi mesi.

Secondo le prime indiscrezioni, sia il Nova 7 che il Nova 7 Pro saranno smartphone di fascia alta e potranno contare sul SoC Kirin 990 oppure sul recentissimo Kirin 985, presentato da Huawei nel corso della giornata di ieri e già disponibile sul nuovo Honor 30. Entrambi gli smartphone avranno il supporto al 5G. Da segnalare anche il supporto alla ricarica rapida a 40 W. Il Nova 7 SE potrebbe, invece, presentare il Kirin 820 e, quindi, poter contare sul supporto al 5G.

In tema di nuovi smartphone Huawei e Honor senza servizi Google segnaliamo le due novità di ieri:

Maggiori dettagli sui nuovi Nova 7 e sul loro possibile debutto sul mercato europeo arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.