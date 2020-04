Motorola Edge e Edge+ ufficiali: scheda tecnica, prezzo e data di uscita in Italia

Motorola ha svelato oggi i nuovi Motorola Edge e Motorola Edge+, i nuovi smartphone “top di gamma” con cui il brand rientra, dopo qualche anno, nella fascia alta del mercato. I nuovi smartphone arriveranno in Italia a partire dalla metà del mese di maggio (l’effettiva data di uscita non è ancora stata annunciata). Per quanto riguarda il prezzo, Motorola Edge costerà 699 Euro mentre Edge+ costerà 1199 Euro.

La differenza di prezzo è legata alla scheda tecnica. Edge ha lo Snapdragon 765G supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno mentre Edge+ può contare sullo Snapdragon 865 con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Differente anche la batteria con Edge che può contare su di un’unità da 4.500 mAh che diventano 5.000 mAh su Edge+.

Sia il Motorola Edge che il top di gamma Edge+ hanno un display OLED da 6.67 pollici con foro per la fotocamera anteriore, rapporto tra le dimensioni di 21:9 e refresh rate massimo di 90 Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, Edge+ ha una tripla camera posteriore (108MP f/1.8 OIS + 16MP wide (117°) f/2.2 + 8MP tele 3x f/2.4, doppio flash LED) mentre Edge riprende la stessa configurazione ma con un sensore principale da 64 Megapixel e un teleobiettivo 2x.