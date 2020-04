Samsung Galaxy A20e, Android 10 arriva anche sui modelli italiani

Annunciato un paio di settimane fa, l’aggiornamento ad Android 10 su Samsung Galaxy A20e è in fase di rilascio anche in Italia. Si tratta di una notizia importante, considerato che questo device di fascia medio-bassa è stato tra i più venduti lo scorso anno nel nostro paese e che continua ad ottenere ottimi riscontri su Amazon (è in vendita qui: Samsung Galaxy A20e Display 5.8", 32 GB Espandibili, RAM 3 GB, Batteria 3000 mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 9 Pie, (2019) [Versione Italiana], Blue).

Il major update sta per ora coinvolgendo i modelli non brandizzati ma è facile prevedere che nel giro di qualche ora riguarderà anche il resto delle unità in circolazione nel nostro paese. La nuova build è contrassegnata dalla sigla A202FXXU3BTC7 e porta con sé anche il passaggio alla One UI 2.0 (ricordiamo che la 2.1 per il momento è riservata soltanto ai più recenti top di gamma).

Insomma, le novità sono quelle che abbiamo già avuto modo di conoscere nelle ultime settimane: le nuove feature di Benessere Digitale, le rinnovate gesture per la navigazione, tema scuro nativo e tanto altro. Il tutto senza dimenticare che con questo update si aggiornano anche le patch di sicurezza Android, ora relative a questo mese di aprile 2020.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto la notifica, il firmware può essere scaricato qui e installato tramite Odin.