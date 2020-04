Oppo Reno 3A presto in Europa: ecco le presunte specifiche tecniche

Oppo è stata assoluta protagonista nell’ultima settimana col lancio di svariati smartphone, quasi tutti di fascia media; alcuni di questi arriveranno in futuro anche in Europa, ma c’è un device della linea Reno ancora non annunciato e che ha già la certezza dello sbarco nel Vecchio Continente.

Si tratta di Oppo Reno 3A, almeno stando a quanto rivela oggi Ishan Agarwal. Il giovane e famoso leaker ha condiviso sul sito PriceBaba le specifiche tecniche di questo smartphone, molto simile ad Oppo A72 (nella foto in alto) ufficializzato proprio ieri.

Oppo Reno 3A dovrebbe così presentarsi con un display LCD con diagonale da 6.44 pollici e risoluzione in Full HD+; probabile la presenza di un foro per ospitare la fotocamera frontale da 16 MP, mentre il sensore per le impronte digitali sarà piazzato sul lato. Lo smartphone girerà inoltre sullo Snapdragon 655 di Qualcomm, accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno.

Non è tutto: occhio alla quad-cam posteriore da 48+8+2+2 MP (quello da 8 MP è un sensore ultra-grandangolare), mentre viene riportata anche un’ottima batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W. Pochi dubbi sulla presenza di Android 10 out of the box, con personalizzazione ColorOS 7.1, mentre le dimensioni del device saranno pari a 161 x 73 x 8,2 mm e 175 grammi.