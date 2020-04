Nokia 2.3, parte l’aggiornamento ad Android 10!

HMD Global tiene fede al suo programma di aggiornamenti software: come previsto dalla timeline diffusa qualche mese fa, è cominciato il rilascio di Android 10 anche su Nokia 2.3, smartphone di fascia bassa lanciato sul finire dello scorso anno.

Come praticamente sempre accade in questi casi, è Juho Sarvikas – CPO di HMD – ad annunciare l’inizio del roll out con un post su Twitter. Sarvikas ha anche aggiunto una lista di 40 paesi in cui l’aggiornamento è già disponibile (anche se in un numero limitato, almeno fino al 26 aprile) e, proprio come accaduto anche con l’update sul Nokia 8 Sirocco, l’Italia non è tra questi. In ogni caso bisognerà attendere soltanto qualche giorno in più per godersi Android 10 stabile anche sui Nokia 2.3 in circolazione nel nostro paese.

Vale la pena ricordare che anche Nokia 2.3 fa parte del programma Android One, dettaglio che senza dubbio ha facilitato l’arrivo di Android 10 in tempi più che accettabili: le novità sono quindi pressoché le stesse della versione stock del robottino verde, con l’aggiunta di pochissime personalizzazioni. L’aggiornamento sarà quindi ben digerito anche da un device dai limiti hardware evidenti, come testimoniano la presenza dell’Helio A22 di MediaTek a bordo con appena 2 GB di memoria RAM.

