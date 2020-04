OnePlus 8 e 8 Pro sono già un successo di vendite nonostante l’aumento dei prezzi

Presentati in via ufficiale a metà aprile, i nuovi OnePlus 8 e 8 Pro sono già disponibili sul mercato internazionale e, in attesa di dati ufficiali, possiamo già definire ottimo il lancio commerciale dei due nuovi smartphone. Nonostante l’incremento di prezzo rispetto alla precedente generazione, infatti, i nuovi OnePlus 8 e 8 Pro sono già sold out in Cina.

OnePlus ha fatto sapere che tenterà di riaprire le vendite nel minor tempo possibile e che concentrerà la produzione per soddisfare le richieste (a quanto pare molto elevate) in arrivo dal mercato interno. In Europa, nel frattempo, i nuovi smartphone di OnePlus continuano ad essere disponibili in pronta consegna.

Dai vari store europei di OnePlus servono 3-4 giorni per ricevere uno dei due smartphone. Nel frattempo, però, su Amazon Italia è possibile acquistare gli smartphone con consegna rapida. Ricordiamo che in Europa i nuovi smartphone di OnePlus sono disponibili con i seguenti prezzi:

OnePlus 8 8+128 GB a 719 euro (colorazioni Onyx Black e Glacial Green)

(colorazioni Onyx Black e Glacial Green) OnePlus 8 12+256 GB a 819 euro (colorazioni Glacial Green e Interstellar Glow)

(colorazioni Glacial Green e Interstellar Glow) OnePlus 8 Pro 8+128 GB a 919 euro (unica colorazione Onyx Black)

(unica colorazione Onyx Black) OnePlus 8 Pro 12+256 GB a 1.019 euro (colorazioni Glacial Green e Ultramarine Blue)

Ecco i link per effettuare l’acquisto dei nuovi smartphone direttamente su Amazon: