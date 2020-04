Xiaomi prepara il lancio di tre nuovi smartphone in Europa

Xiaomi si prepara a rinnovare, ulteriormente, la sua gamma di smartphone in Europa con il lancio di diversi nuovi smartphone. La divisione italiana di Xiaomi ha confermato che il prossimo 30 aprile sarà svelata la gamma Redmi Note 9 per il mercato del nostro Paese. Nel frattempo in rete circolano nuove indiscrezioni sulle novità in arrivo.

Secondo l’insider Roland Quandt, infatti, Xiaomi porterà “a breve” in Europa il Redmi Note 9 3/64 GB (con colorazioni bianco, grigio e verde) e il Redmi Note 9 Pro 6/128 GB (con colorazioni bianco, grigio e verde anche in questo caso). In arrivo c’è anche lo Xiaomi Mi Note 10 Lite 6/128 GB, una versione con comparto fotografico depotenziato rispetto al Mi Note 10.

Al momento, non è chiaro se il nuovo Redmi Note 9 Pro a cui fa riferimento Quandt sia in realtà il Redmi Note 9S con Snapdragon 720G che è già acquistabile su Amazon Italia con prezzi a partire da circa 200 Euro e con due versioni disponibili (4/64 GB e 6/128 GB). Per maggiori dettagli sarà probabilmente necessario attendere il prossimo 30 aprile.

In attesa di informazioni ufficiali sulle novità in arrivo per la gamma europea di Xiaomi, vi lasciamo i link per acquistare ad un ottimo prezzi il nuovo Redmi Note 9S su Amazon.