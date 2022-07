Xiaomi 12S e 12S Pro annunciati con Snapdragon 8+ Gen 1, Sony + fotocamera Leica

Oltre ad annunciare Xiaomi 12S Ultra , il suo nuovo fiore all’occhiello, Xiaomi ha annunciato oggi anche i telefoni Xiaomi 12S e 12S Pro. Anche questi sono smartphone di fascia alta, anche se sono leggermente diversi dal 12S Ultra.

Gli Xiaomi 12S e 12S Pro sono dotati di straordinarie fotocamere e obiettivi Leica

Questi due telefoni non includono esattamente un sensore della fotocamera da 1 pollice come “Ultra”, ma hanno ancora specifiche di fascia alta e obiettivi Leica.

Entrambi i telefoni sono realizzati in metallo e vetro, sebbene siano state annunciate anche varianti in pelle vegana. Sono dotati di display curvi e di un foro per la fotocamera del display centrato. Entrambi i telefoni sono progettati in modo proporzionale, poiché entrambi i lati anteriore e posteriore sono curvi.

Lo Snapdragon 8+ Gen 1 alimenta entrambi i telefoni; lanciata anche la variante Dimensity 9000 Xiaomi 12S Pro

Lo Snapdragon 8+ Gen 1 alimenta entrambi questi smartphone, sebbene sia stata annunciata anche una variante Dimensity 9000 del 12S Pro. Le combinazioni di RAM e archiviazione differiscono tra le due varianti.

I modelli Snapdragon 8+ Gen 1 sia del 12S che del 12S Pro sono dotati di 8 GB e 12 GB di RAM (LPDDR5). Il modello da 8 GB include 128 GB o 256 GB di memoria flash UFS 3.1, a seconda delle tue preferenze. La variante da 12 GB di RAM è disponibile solo con 512 GB di spazio di archiviazione.

Ora, la variante Dimensity 9000 dello Xiaomi 12S Pro, d’altra parte, è disponibile anche nelle opzioni RAM LPDDR5 da 8 GB e 12 GB. Il modello da 8 GB di RAM è legato a 256 GB di (memoria flash UFS 3.1), mentre la variante da 12 GB di RAM include 512 GB di spazio di archiviazione.

Xiaomi 12S Pro supporta una ricarica rapida fino a 120 W

Xiaomi 12S include una batteria da 4.500 mAh e supporta la ricarica cablata da 67 W. Supporta anche la ricarica wireless da 50 W, tra l’altro. Xiaomi 12S Pro, invece, supporta la ricarica cablata da 120 W e la ricarica wireless da 50 W, mentre include una batteria da 4.600 mAh.

Xiaomi 12S è dotato di un display AMOLED curvo fullHD+ da 6,28 pollici. Questo è un display a 120 Hz con supporto per AdaptiveSync. Xiaomi 12S Pro, d’altra parte, presenta un display QHD+ da 6,73 pollici proprio come il modello “Ultra”. Questo è il pannello E5 di Samsung e il pannello LTPO con una frequenza di aggiornamento di 1-120 Hz. Diventa estremamente luminoso fino a 1.500 nit di luminosità.

Sono disponibili stili fotografici e filtri Leica

Entrambi i telefoni vengono forniti con Android 12 pronto all’uso, con MIUI 13 sopra. Entrambi i telefoni includono la stessa configurazione della fotocamera. È inclusa una fotocamera principale da 50 megapixel (sensore IMX707 di Sony). Questo è un sensore da 1/1,28 pollici con una dimensione dei pixel di 2,44um. Anche le fotocamere teleobiettivo e ultrawide fanno parte del pacchetto. Gli obiettivi, gli stili fotografici e i filtri Leica sono inclusi.

Entrambi i telefoni sono resistenti all’acqua e alla polvere ed entrambi supportano la connettività 5G, mentre includono anche altoparlanti stereo. Lo Xiaomi 12S parte da CNY3.999 (€ ​​598) in Cina, mentre Xiaomi 12S Pro parte da CNY 4.699 (€ ​​702). La variante Dimensity 9000 dello Xiaomi 12S Pro è più conveniente di quella normale, ma non siamo sicuri se farà un debutto globale.