Il Galaxy M11 sta finalmente ottenendo Android 12

Gli smartphone di punta non sono gli unici ad aggiornarsi costantemente, anche gli smartphone economici necessitano di aggiornamenti software. Ed è proprio quello che sta succedendo. Il economico Samsung Galaxy M11 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 12 .

Le persone che possiedono questo telefono avranno una sorpresa, poiché l’ultima versione consumer di Android sta arrivando. Mentre Google sta lavorando su Android 13, Android 12 sta ancora arrivando ad alcuni telefoni.

Con Android 12, il Galaxy M11 riceverà anche l’aggiornamento a One UI 4. Non è proprio l’ultima versione della One UI, ma è piena di diverse nuove funzionalità.

Ci saranno alcune modifiche evidenti all’interfaccia utente che renderanno il software un po’ diverso. Gli elementi nell’interfaccia utente appariranno più arrotondati come i widget e le icone delle app.

Una delle aggiunte più importanti al software è la possibilità di creare temi per il software in base ai colori presenti nello sfondo. Questa è la funzione Colore dinamico ed è una delle funzioni più ricercate.