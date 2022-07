Stage Manager in iPadOS 16 ora ottimizzato per Instagram e altre app per iPhone

Stage Manager su iPadOS 16 è ora ottimizzato per le app iPhone su iPad, consentendo agli utenti di utilizzare le app realizzate per lo schermo più piccolo dell’iPhone come finestre singole su iPad con M1 mentre utilizzano Stage Manager.

Con il rilascio di iPadOS 16 beta 3 , Apple ora consente alle app per iPhone di essere eseguite come singole finestre in Stage Manager. Ciò significa che le popolari app per iPhone che non hanno app per iPad, come Instagram, possono ottenere un’esperienza utente semi-normale grazie alla nuova interfaccia multitasking.

Stage Manager è una delle più grandi novità per iPadOS 16, che consente agli utenti di avere finestre di app sovrapposte. Stage Manager su iPadOS 16 è disponibile solo sull’ultimo iPad Air e sugli iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici con M1. Apple afferma che solo gli iPad con la potenza di M1 possono eseguire Stage Manager.