Galaxy Watch 5 trapelato nei rendering 3D, design rivelato in grande dettaglio

Un mese prima del presunto lancio, gli smartwatch Samsung 2022 sono trapelati in tutto il loro splendore. Sia il Galaxy Watch 5 che il Galaxy Watch 5 Pro sono apparsi in rendering 3D mostrando il loro design da tutte le angolazioni.

Un’enorme perdita mostra la serie Galaxy Watch 5 in grande dettaglio

Parlando di batterie i dispositivi Galaxy Watch 5 sembrano piuttosto ingombranti, in particolare il Pro. Nome in codice Project X, si dice che questo modello contenga un’enorme batteria da 572 mAh con un quadrante di 46 mm.

l Galaxy Watch 5 è un po’ meno ingombrante e non ha uno schermo . Il display è piatto con la cornice, che ricorda la linea di orologi ” Active ” di Samsung del passato. Samsung prevede di offrire questo modello in più opzioni di colore, tra cui nero, argento, oro rosa e blu. Il cinturino dell’orologio sembra essere abbastanza cheap.

Nome in codice Heart, questo modello sarà disponibile in due varianti di dimensioni: 40 mm e 44 mm Le due varianti conterranno batterie con capacità nominale rispettivamente di 276 mAh e 397 mAh. Il resto è praticamente lo stesso del modello Pro. Ci sono due pulsanti fisici sul lato destro, con quello superiore di colore rossa. Sul retro, abbiamo i soliti sensori e bobine per il monitoraggio della frequenza cardiaca, la ricarica wireless e tutte le altre cose.

Tutti i modelli Galaxy Watch 5 saranno dotati di schermi OLED circolari con protezione Gorilla Glass. Si sente anche parlare di una variante in vetro zaffiro del modello Pro. Saranno tutti dotati di un grado di protezione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua e eseguiranno Wear OS 3.5 con One UI Watch 4.5 di Samsung in cima. La società offrirà gli orologi anche nelle opzioni di connettività cellulare LTE.

I nuovi smartwatch Samsung diventeranno ufficiali tra circa un mese

Samsung deve ancora annunciare quando prevede di svelare la serie Galaxy Watch 5. Ma si vocifera che il grande evento di lancio, che vedrà anche i pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, avrà luogo il 10 agosto .

Potrebbe essere un evento offline, il primo Galaxy Unpacked offline in due anni. Se fosse vero, l’azienda coreana potrebbe iniziare presto a inviare inviti ai media. Ti diremo quando avremo maggiori informazioni.