Poco M2 Pro è ufficiale, specifiche tecniche e prezzi

E’ stato ufficializzato da poche ore il Poco M2 Pro, nuovo mid-range del brand controllato da Xiaomi per il momento commercializzato in India. Difficile vederlo in Italia, considerato che di fatto si tratta del rebrand di Redmi 9S già lanciato in Europa. Andiamo comunque a scoprirne la scheda tecnica.

Poco M2 Pro si presenta con un display da 6.67 pollici con risoluzione in Full HD+ (nel dettaglio 2.400 x 1.800 px), caratterizzato da un foro al centro che ospita al suo interno la fotocamera anteriore da 16 MP e dalla protezione Gorilla Glass 5. A bordo c’è uno Snapdragon 720G di Qualcomm, accompagnato da 4/6 GB di memoria RAM e da 64/128 GB di storage interno (con possibilità di espansione tramite micro SD fino a 512 GB).

Tornando al comparto fotografico, da segnalare la quad-cam posteriore così composta: sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 5 MP e rilevatore di profondità da 2 MP. Poco M2 Pro può contare inoltre su una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W (da 0 a 50% in meno di mezz’ora) e sul sensore per le impronte digitali sul frame laterale. Lo smartphone è lanciato in blu, verde e nero con Android 10 di serie (personalizzazione software MIUI 11).

Poco M2 Pro costa 13.999, 14.999 e 16.999 rupie indiane (al cambio attuale circa 165, 180 e 200 euro) nelle configurazioni da 4+64, 6+64 e 6+128 GB.