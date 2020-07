Samsung Galaxy Note 20 Ultra certificato FCC e nelle prime foto dal vivo

La scorsa settimana vi avevamo mostrato alcune immagini render, condivise per errore dallo stesso produttore coreano, di Samsung Galaxy Note 20 Ultra. L’ormai imminente top di gamma torna sotto i riflettori grazie a due foto “reali” pubblicate su Twitter dal leaker “Jimmy Is Promo”.

A differenza dei render sopracitati che mostravano lo smartphone in un’affascinante color bronzo, stavolta spicca un nero lucido che di certo farà piacere ai “puristi”. Oltre alla colorazione, anche in questo caso comune a quella della S-Pen, sono comunque tanti gli spunti di discussione che offrono le immagini presenti nella galleria in basso.

Per cominciare, il modulo fotocamera: la sporgenza è evidente, i tre sensori – disposti in verticale – sono particolarmente vistosi. A destra presenti flash LED e sensore ToF. Un dettaglio confermato dalla fonte in questione, ma non evidenziato dalle foto, è la posizione dello scompartimento dedicato alla S-Pen: si sposterà sulla sinistra.

Il leaker mostra anche la parte frontale di Samsung Galaxy Note 20 Ultra. In questo caso non si può non notare subito la curvatura (non estrema ma comunque presente) dei bordi, così come spicca il foro in alto al centro, dove sarà integrata l’unica fotocamera frontale.

Nelle ultime ore è arrivata anche la certificazione FCC di Samsung Galaxy Note 20 Ultra che non regala ulteriori dettagli dal punto di vista tecnico ma conferma una volta di più l’arrivo a stretto giro di posta del top di gamma.