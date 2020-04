Xiaomi Mi Note 10 Lite e Poco F2 in arrivo a maggio sul mercato internazionale

Per il mese di maggio, Xiaomi ha in programma almeno due novità per il mercato internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la casa cinese lancerà tra qualche settimana i nuovi Xiaomi Mi Note 10 Lite e Poco F2 che andranno ad arricchire la line-up di dispositivi dell’azienda.

Lo Xiaomi Mi Note 10 Lite sarà, di fatto, una riedizione del Mi Note 10 con Snapdragon 730G e cinque fotocamere posteriori. Lo smartphone, il cui debutto in Europa è già confermato, presenterà un comparto fotografico inferiore rispetto al Mi Note 10 e questo comporterà un calo del prezzo. Maggiori dettagli arriveranno soltanto nel corso dei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il Poco F2, invece, al momento non c’è ancora una conferma in merito al possibile debutto europeo. Lo smartphone sarà la versione internazionale del Redmi K30 Pro con Snapdragon 865 ma senza supporto al 5G. Il device, erede spirituale del primo Pocophone, di sicuro arriverà in India ma potrebbe essere commercializzato anche in alcuni mercati europei.

Ricordiamo, inoltre, che tra le novità delle prossime settimane per Xiaomi c’è da tenere in considerazione anche il Redmi Note 9, smartphone destinato a diventare il nuovo “best seller” della fascia di prezzo tra i 150 ed i 200 Euro. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nei prossimi giorni.