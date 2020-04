Realme X3: TENAA fornisce le prime conferme sulla scheda tecnica

Tra le novità in arrivo per il mercato smartphone nel corso dei prossimi mesi c’è anche il futuro Realme X3. Il device è stato avvistato in queste ore nel database TENAA, l’ente di certificazione cinese, che ci fornisce le prime conferme in merito a quella che sarà la scheda tecnica di un progetto che, di certo, vedremo anche in Europa, mercato in cui Relame sta tentando di farsi largo grazie a terminali dall’eccellente rapporto qualità/prezzo.

Il nuovo Realme X3 avrà un display da 6.57 pollici di diagonale e potrà contare su di uno spessore di 8.9 mm. Al momento, non ci sono dettagli sulle caratteristiche del display (foro, notch o altre soluzioni) e sulle dimensioni complessive dello smartphone. Da segnalare, invece, la presenza di una batteria da 4.100 mAh.

Come confermato da un recente benchmark, il nuovo Realme X3 arriverà sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 855+ che sarà supportato da varie combinazioni di RAM (sino a 12 GB) e storage. Nel corso delle prossime settimane, senza dubbio, arriveranno ulteriori dettagli sulla scheda tecnica ed, in particolare, sul comparto fotografico. Il device è atteso sul mercato con Android 10 pre-installato. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul futuro smartphone di Relame in arrivo nelle prossime settimane.